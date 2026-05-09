Нарколог назвал признаки бытового алкоголизма

Нарколог Устинов: Человек с алкоголизмом использует любой повод, чтобы выпить

Понять, что близкий человек страдает бытовым алкоголизмом сложно, поскольку это начальная, стертая форма зависимости, рассказал «Ленте.ру» врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов. Он объяснил, что существуют определенные сигналы, которые не стоит игнорировать.

«Во-первых, человек будет использовать любой повод, чтобы выпить, будь то праздники, окончание рабочей недели, встречи с друзьями, стрессы и жизненные проблемы. Во-вторых, он продолжает работать и остается социально достаточно активным, однако его круг интересов и хобби заметно сокращается», — рассказал Устинов.

Кроме того, человек с зависимостью не считает себя алкоголиком, а на все замечания близких реагирует категорично и приводит множество, с его точки зрения, веских аргументов: «я могу бросить пить в любой момент, просто сейчас обстоятельства такие», «я пью только для настроения, для сна, для снятия стресса».

«Меняется внешний вид, например, кожа становится грубее, появляются покраснения и отеки, часто краснеют глаза, человек становится менее чистоплотным и опрятным в одежде, также нарастают раздражительность, вспыльчивость, тревожность», — пояснил Устинов.

По словам нарколога, на бытовой алкоголизм указывают постепенное увеличение выпиваемых доз, потеря количественного контроля, когда человек выпивает больше, чем планировал. В этому также можно отнести эпизодические провалы в памяти на события, происходившие в состоянии опьянения, так называемые алкогольные палимпсесты, а еще появление утреннего приема небольших доз спиртного для улучшения самочувствия и склонность пить в одиночку или скрывать факты употребления.

«Такое состояние может длиться много лет, из-за чего у самого пациента и его близких создается впечатление, что употребление алкоголя действительно не носит болезненный характер, а является всего лишь вариантом нормы, и время, когда с зависимостью еще можно бороться, бывает упущено», — добавил Устинов.

