Определились 28 участников плей-офф чемпионата мира-2026

Определились 28 участников 1/16 финала чемпионата мира-2026

Определились 28 команд, гарантировавших себе участие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 16-го игрового дня к участникам плей-офф добавились такие команды как Бельгия, Египет, Кабо-Верде. В списке также Бразилия, Аргентина, Испания, Норвегия, Португалия.

Также известны 9 пар участников 1/16 финала из 16. За выход в 1/8 финала Германия сыграет с Парагваем, Франция со Швецией, а Кабо-Верде — с Аргентиной.

На данный момент в девяти квартетах завершен групповой этап. Третий тур пройдет еще в двух группах, после чего станет известен окончательный состав участников плей-офф.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.