Вернувшийся из США блогер пожалел уехавших из России и сравнил жизнь в эмиграции с адом

Блогер Сардаров заявил, что в эмиграции человеку нужно заново учиться жить

Блогер Амиран Сардаров, вернувшийся из США, пожалел эмигрантов, покинувших Россию. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» он также сравнил жизнь за рубежом с адом.

«Тебе надо полностью заново начинать, как ребенку учиться ходить сначала, а тебе мыслить, думать, понимать, интегрироваться, общаться. (...) В эмиграции — это как в аду. Первые пять лет точно ничего с этим не сделаешь», — пожалел уехавших из России блогер.

Сардаров также заявил, что, когда общается с чиновниками или другими влиятельными людьми, просит их дать возможность эмигрантам вернуться или как-либо им помочь. По мнению блогера, его соотечественники, которые были успешны в России, за рубежом могут плохо закончить. Он добавил, что не желает им такой жизни.

Ранее журналист и издатель Андрей Мальгин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Италии, призвал махнуть рукой на россиян. Он заявил, что россияне-эмигранты больше нуждаются в заботе и поддержке, чем те, кто остался жить в России.