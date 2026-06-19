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10:11, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Живущий в Европе журналист-иноагент призвал махнуть рукой на россиян

Журналист Андрей Мальгин призвал махнуть рукой на россиян
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Журналист и издатель Андрей Мальгин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Италии с 2008 года, призвал махнуть рукой на россиян. На эту тему он высказался в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По мнению Мальгина, россияне-эмигранты нуждаются во внимании, помощи, поддержке и заботе больше тех, кто живет в России. «На россиян в России я бы уже махнул рукой», — добавил журналист.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущая в Испании, рассказала, что ей отключили электричество за неуплату. Она добавила, что расплакалась из-за этого.

Ранее комик Дмитрий Романов, переехавший из России в Португалию, развеял один миф об эмиграции. Он назвал ошибочным представление о том, что переезд в другую страну приносит счастье.

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