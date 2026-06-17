Уехавшая из России Лазарева расплакалась из-за отключения электричества

Ведущая Лазарева призналась, что расплакалась из-за отключения электричества

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала о слезах из-за отключения электричества. Пост об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я что-то опять сегодня проснулась с утра грустная, поплакала даже, но потом села и разобрала по косточкам все причины моей грусти, а когда я поняла, из-за чего я конкретно грущу, то мне сразу стало легче. Да и то — подумаешь, электричество отключили, не предупредив, из-за того, что полгода назад не смогли автоматически снять деньги со счета, потому что их там не было», — написала телеведущая.

К причинам своей грусти Лазарева также отнесла тот факт, что ей не звонят и не пишут дети и внуки. Также телеведущую расстроило, что у нее не растут огурцы и ее розы уничтожили гусеницы. Свое состояние она охарактеризовала как дофаминовую яму.

Ранее Лазарева заявила, что ее дети были лишены родины. По словам ведущей, они больше не могут приезжать в Россию.