В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

С 1 июля вступит в силу требование о родительском контроле за банковскими счетами детей

В России с 1 июля начнут действовать новые правила по родительскому контролю за банковскими операциями детей. Об этом сообщает ТАСС.

Вступают в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности», которые обязывают кредитные организации предоставлять законным представителям — родителям, усыновителям и попечителям — данные по счетам и вкладам клиентов в возрасте от 14 до 18 лет.

При этом в законе имеется ряд исключений — случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации.

Новые правила направлены на дополнительную защиту интересов несовершеннолетних и повышение уровня их финансовой безопасности.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года в России могут ввести так называемую дифференцированную семейную ипотеку: процент по кредиту будет зависеть от количества детей в семье.