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09:26, 27 июня 2026Экономика

В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

С 1 июля вступит в силу требование о родительском контроле за банковскими счетами детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fanjianhua / Designed by Magnific

В России с 1 июля начнут действовать новые правила по родительскому контролю за банковскими операциями детей. Об этом сообщает ТАСС.

Вступают в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности», которые обязывают кредитные организации предоставлять законным представителям — родителям, усыновителям и попечителям — данные по счетам и вкладам клиентов в возрасте от 14 до 18 лет.

При этом в законе имеется ряд исключений — случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации.

Новые правила направлены на дополнительную защиту интересов несовершеннолетних и повышение уровня их финансовой безопасности.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года в России могут ввести так называемую дифференцированную семейную ипотеку: процент по кредиту будет зависеть от количества детей в семье.

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