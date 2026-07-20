В европейской стране заявили о сохранении соглашений с Россией

«Известия»: В посольстве Венгрии заявили о сохранении соглашений с РФ

В посольстве Венгрии в Москве заявили «Известиям», что Будапешт не принимал никаких решений о пересмотре или расторжении экономических соглашений с Россией.

Заявление прозвучало на фоне слов министра обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди, ранее заявившего о намерении «захлопнуть дверь перед Россией».

«Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество», — ответили в венгерской дипмиссии на вопрос о планах пересмотра контракта по проекту «Пакш-2».

В венгерском посольстве пояснили, что слова министра обороны, на которые ссылались СМИ, касались вопросов национальной безопасности и оборонной политики страны, в том числе мер по противодействию деятельности иностранных разведслужб.

Ранее сообщалось, что в Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией. Об этом премьер-министр Петер Мадьяр заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште.