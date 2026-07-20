Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:45, 20 июля 2026Мир

В европейской стране заявили о сохранении соглашений с Россией

«Известия»: В посольстве Венгрии заявили о сохранении соглашений с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В посольстве Венгрии в Москве заявили «Известиям», что Будапешт не принимал никаких решений о пересмотре или расторжении экономических соглашений с Россией.

Заявление прозвучало на фоне слов министра обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди, ранее заявившего о намерении «захлопнуть дверь перед Россией».

«Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество», — ответили в венгерской дипмиссии на вопрос о планах пересмотра контракта по проекту «Пакш-2».

В венгерском посольстве пояснили, что слова министра обороны, на которые ссылались СМИ, касались вопросов национальной безопасности и оборонной политики страны, в том числе мер по противодействию деятельности иностранных разведслужб.

Ранее сообщалось, что в Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией. Об этом премьер-министр Петер Мадьяр заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу
    Украинские БПЛА появились в Африке
    Вице-президент США стал отцом в четвертый раз
    Аргентинский футболист устроил потасовку после матча против Испании
    Бывшую учительницу года арестовали за секс со школьником
    Раскрыта неожиданная польза популярных специй для мозга и кишечника
    В европейской стране заявили о сохранении соглашений с Россией
    Россиянам напомнили количество рабочих дней и выходных в августе
    Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира
    Экс-премьер Украины заявил о репрессиях в республике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok