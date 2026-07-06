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20:36, 6 июля 2026Экономика

Азиатская страна захотела больше покупать у России

Ратам: Индонезия хочет увеличить импорт промышленной и сельхозпродукции из России
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Индонезия хочет увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции из России. О том, что азиатская страна намерена больше покупать, заявил председатель комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты по сотрудничеству с РФ Дидит Ратам, его цитирует РИА Новости.

В преддверии выставки «Иннопром» представитель Джакарты отметил, что страна хочет нарастить закупки ряда товаров после вступления в силу соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

«Мы полагаем, что торговля будет расти в секторах, связанных с сельским хозяйством, промышленностью, а также потребительскими товарами (продукты питания, мясо, молочные продукты и другие», — пояснил Дидит Ратам.

В свою очередь, Индонезия сможет увеличить поставки продуктов питания в Россию, включая кофе, чай, фрукты и рыбу, считают в Торгово-промышленной палате.

За десять лет товарооборот России и государств АСЕАН вырос до 21 миллиарда долларов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Российский экспорт в государства этой организации поднялся на 44 процента. Что касается импорта, то он за десять лет вырос на 70 процентов. Россия активно закупает в Юго-Восточной Азии сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.

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