В Россию хлынули товары из стран Юго-Восточной Азии

Решетников: Россия увеличила импорт из стран АСЕАН на 70 процентов

За десять лет товарооборот России и государств АСЕАН вырос до 21 миллиарда долларов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировало «Прайм».

Однако это, по словам министра, не отражает тот потенциал, который есть «у нас». Российский экспорт в государства этой организации поднялся на 44 процента. Что касается импорта, то он за десять лет вырос на 70 процентов. Россия активно закупает в Юго-Восточной Азии сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.

С 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия-АСЕАН, посвященный 35-летию установления отношений между сторонами. К участию в нем приглашены 13 делегаций, представляющих Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россию, секретариат АСЕАН.

До этого стало известно, что одна из стран АСЕАН — Вьетнам — проявила заинтересованность в импорте российского сжиженного природного газа.

В настоящее время членами АСЕАН являются 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.