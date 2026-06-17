Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:31, 17 июня 2026Экономика

В Россию хлынули товары из стран Юго-Восточной Азии

Решетников: Россия увеличила импорт из стран АСЕАН на 70 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Suwatchai Wongaong / Shutterstock / Fotodom  

За десять лет товарооборот России и государств АСЕАН вырос до 21 миллиарда долларов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировало «Прайм».

Однако это, по словам министра, не отражает тот потенциал, который есть «у нас». Российский экспорт в государства этой организации поднялся на 44 процента. Что касается импорта, то он за десять лет вырос на 70 процентов. Россия активно закупает в Юго-Восточной Азии сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.

С 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия-АСЕАН, посвященный 35-летию установления отношений между сторонами. К участию в нем приглашены 13 делегаций, представляющих Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россию, секретариат АСЕАН.

До этого стало известно, что одна из стран АСЕАН — Вьетнам — проявила заинтересованность в импорте российского сжиженного природного газа.

В настоящее время членами АСЕАН являются 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в российском регионе

    Премьер Италии порадовала лидеров G7 одним решением

    Раскрыта возможная связь задержанного бизнесмена Трабера с лидером Тамбовской ОПГ

    На Украине мобилизовали лояльного к Зеленскому администратора Telegram-канала

    «Гремят мощные взрывы». Армия России нанесла массированный авиабомбовый удар по целям на Украине. Что известно о последствиях?

    Россия уничтожила последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане трехтонной авиабомбой

    Названы источники финансирования восстановления Ирана

    Врачи назвали наиболее пугающие тренды в отношении пациентов к здоровью

    В Минобороны раскрыли детали боев за Константиновку

    «Реал» подписал контракт с футболистом сборной Португалии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok