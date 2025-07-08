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15:34, 8 июля 2025Экономика

Сертификация самолета МС-21 начнется сразу с завершающей стадии

Мишустин заявил о завершающей стадии сертификации самолетов МС-21 и SJ-100
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Полностью импортозамещенные российские самолеты SJ-100, МС-21 и Ил-114-300 находятся на завершающей стадии сертификации, а работа над легким многоцелевым самолетом «Байкал» продолжается. Об этом на главной стратегической сессии «Иннопром-2025» заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Реализуется целый ряд и других востребованных проектов, в том числе по созданию вертолетной техники», — добавил премьер, не уточнив, какие проекты он имеет в виду.

Также Мишустин не объяснил, что называется завершающей стадией сертификации. Полеты Ил-114-300 с отечественным двигателем продолжаются с весны прошлого года. SJ-100 совершил первый полет с двигателем ПД-8 весной этого года, а МС-21 в импортозамещенной комплектации еще ни разу не поднимался в воздух, соответственно, его сертификация не начиналась, хотя поставки ожидаются в 2026-м.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, что МС-21 с двигателями ПД-14 и отечественными системами может полететь в августе. До этого он говорил о марте, июне или июле.

Между тем министерство транспорта сообщило, что за два года перспективные российские самолеты взлетели в цене на 45-70 процентов. В том числе МС-21 подорожал с 4,3-4,6 миллиарда рублей до 7,6 миллиарда рублей, а Ил-114-300 — с 1,44 миллиарда рублей до 2,6 миллиарда.

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