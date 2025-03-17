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14:33, 17 марта 2025Экономика

Начало полетов импортозамещенного МС-21 перенесли

Глава Минпромторга Алиханов сообщил о переносе первого полета МС-21 на июнь-июль
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Первый полет российского среднемагистрального самолета МС-21 в импортозамещенной версии с российскими двигателями ПД-14 запланирован на конец июня или начало июля. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время лайнер уже выполняет сертификационные полеты, но только на иностранных двигателях. Такой подход позволяет ускорить процесс. В ноябре 2024 года министр говорил, что борт с ПД-14 поднимется в воздух в конце марта или начале апреля.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о переносе сроков поставок МС-21 в авиакомпании с 2025 года на 2026-й. Позднее его слова подтвердил Алиханов. Годом ранее чиновники переносили начало поставок на 2025 год.

Вместе с тем обещания министра по поводу первого полета другой новинки российского авиапрома — импортозамещенной версии SSJ-100 под названием SJ-100 — подтвердились. В понедельник «Ростех» сообщил о начале летных испытаний лайнера с российским двигателем ПД-8.

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