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07:43, 17 марта 2025Экономика

SJ-100 совершил первый полет с российским двигателем

«Ростех» сообщил о первом полете SJ-100 с российским двигателем ПД-8
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Российский самолет SJ-100, импортозамещенная версия SSJ-100, совершил первый полет с российским двигателем ПД-8, что свидетельствует о начале летных испытаний двигателя в составе лайнера. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростеха».

Самолет провел в воздухе около 40 минут. За это время он достиг высоты 3000 метров и набрал скорость 500 километров в час. Полетное задание выполнено в полном объеме, двигатели продемонстрировали стабильную работу.

Госкорпорация является головной компанией Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в состав которой входит ПАО «Яковлев», непосредственный разработчик и производитель воздушного судна. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пообещал, что в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателем ПД-8.

По его словам, двигатель является одним из ключевых элементов программы импортозамещения в самолете, а сам проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки.

В общей сложности необходимо заместить около 40 импортных систем и агрегатов. Помимо двигателя, это авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты. Дополнительные изменения вносились и в фюзеляж.

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В настоящее время в испытаниях задействованы два SJ-100 с частично замещенным оборудованием, однако на первом установлены еще франко-российские двигатели SaM-146. Первый вице-премьер Денис Мантуров выразил надежду, что сертификационные испытания будут вестись в запланированном графике.

Ранее первый полет SJ-100 с двигателями ПД-8 в марте или начале апреля анонсировал глава Минпромторга Антон Алиханов. В те же сроки чиновник обещал первый полет с импортозамещенными системами другого российского самолета МС-21. Поставки бортов авиакомпаниям запланированы на 2026 год.

При этом в конце февраля стало известно, что правительство намерено выделить еще 27,6 миллиарда рублей на разработку комплектующих для SJ-100. Работы предполагается завершить за три года.

В соответствии с условиями тендера, опубликованного на сайте госзакупок, они должны привести к улучшению эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик лайнера.

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