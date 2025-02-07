Назван новый срок начала испытаний импортозамещенного SJ-100

Глава Минпромторга Алиханов пообещал начало летных испытаний SJ-100 через месяц

Летные испытания самолета SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, начнутся через месяц или полтора месяца. Об этом в рамках мероприятия на «ОДК-Климов» заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, в эти сроки машина с отечественным двигателем ПД-8 должна впервые подняться в воздух, после чего начнется уже сертификационная история этой версии лайнера. К настоящему времени летная лаборатория выполнила 20 полетов с ПД-8, которые подтвердили заложенные при проектировании характеристики.

В ноябре 2024 года Алиханов указывал, что полеты другого российского лайнера, МС-21, в полностью импортозамещенном облике начнутся в конце марта или начале апреля 2025 года. Таким образом, министр ожидает практически одновременного начала испытаний обоих самолетов.

Год назад стало известно о переносе выпуска всех новинок отечественного авиапрома на несколько лет. В отношении SJ-100 представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) указывал, что ПД-8 на стендах не демонстрирует необходимые параметры.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» (головная компания ОДК) Сергей Чемезов сообщил об очередном переносе сроков начала коммерческого производства МС-21. Еще осенью 2024 года предполагалось, что машины начнут поступать в авиакомпании в 2025-м, но теперь процесс отложен на год. К настоящему времени ни МС-21, ни SJ-100 не совершили ни одного полета в той комплектации, в которой предполагаются их поставки отечественным авиаперевозчикам.