Срок запуска серийного производства МС-21 перенесли

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о возможности начала производства МС-21 через год

Серийное производство российского лайнера МС-21 начнется со следующего года. Об этом в комментарии журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» (головная компания Объединенной авиастроительной корпорации; ОАК) Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

В октябре 2024-го он отмечал, что серийно выпуск МС-21 начнется в следующем году. Его слова подтверждал премьер-министр России Михаил Мишустин, в ноябре рассказавший об ожидании поставок среднемагистрального лайнера в 2025-м. Таким образом, можно говорить об очередном переносе сроков запуска производства.

В 2009 году серийное производство самолета предполагалось начать в 2016-м. В программе развития гражданской авиации в период до 2030 года, утвержденной в июне 2022-го, говорилось о том, что первые МС-21 передадут перевозчикам в 2024 году. Однако весной прошлого года стало известно о переносе сроков всех проектов новых российских самолетов.

К настоящему времени МС-21 не совершил еще ни одного полета в той комплектации, в которой его предполагается поставлять в авиакомпании. Глава Минпромторга Антон Алиханов ожидает, что весной начнутся сертификационные полеты лайнера.

По данным СМИ, из-за импортозамещения материалов самолет существенно потяжелел, в результате чего возникли проблемы с дальностью его полета. По некоторым оценкам, в текущих параметрах он выпадает из категории среднемагистральных. Такую информацию косвенно подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров. В октябре прошлого года он рассказал об идее создания укороченной версии МС-21, что позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик.

В ноябре прошлого года ОАК уволила генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского. Компания, входящая в структуру ОАК, отвечает за разработку и производство МС-21.