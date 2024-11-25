В России уволили директоров крупнейших авиазаводов

ОАК сменила руководство авиационных заводов «Яковлев» и «Туполев»

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) уволила генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского и управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева. Об этом говорится в сообщении на сайте ОАК.

В рамках смены руководства крупнейших российских авиазаводов управлять первым предприятием станет сам глава ОАК Вадим Бадеха, а вторым — замгендиректора корпорации по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Последний уже возглавлял АО «Туполев» в 2009-2013 годах.

По данным одного из источников «Коммерсанта», Богинский лишился должности по прямому приказанию премьер-министра Михаила Мишустина за «провал программы гражданской авиации». Впрочем, другой собеседник издания предположил, что уход главы «Яковлева» может быть связан с его переходом на работу в правительство.

В самой корпорации полагают, что передача управления предприятиями на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации «на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров» в «беспрецедентно сжатые сроки».

Бадеха пришел на пост главы ОАК в начале этого месяца. Руководивший корпорацией в течение девяти лет Юрий Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Ранее Мишустин и глава госкорпорации «Ростех» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов заявили, что серийные поставки российского среднемагистрального лайнера МС-21 в авиакомпании начнутся в 2025 году. В настоящее время машина не совершила ни одного полета в импортозамещенной комплектации, хотя в рамках программы развития гражданской авиации, принятой в 2022 году, предполагалось, что поставки перевозчикам начнутся уже в 2024 году. О переносе сроков производства всех новых самолетов стало известно только весной.

Между тем первый вице-премьер Денис Мантуров в сентябре косвенно подтвердил проблемы с импортозамещением в МС-21, сообщив о планах по разработке укороченной версии лайнера. По его словам, такая модификация нужна для более эффективной эксплуатации самолета с учетом получившихся весовых характеристик. До этого СМИ выяснили, что отечественные материалы сделали лайнер тяжелее почти на шесть тонн, что более чем вдвое сокращает дальность его полета в полной загрузке.