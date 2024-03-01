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02:28, 1 марта 2024Экономика

Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на два года

«Известия»: поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год

Фото: пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год. Об этом пишут «Известия».

Изданию пояснили в «Ростехе», что с учетом дополнительных работ и испытаний сертификация «Суперджета» сдвигается на 2025 год, а начало поставок — на 2026 год. При этом в госкорпорации указали, что фактически с нуля были созданы отечественные аналоги, ключевые узлы и компоненты самолета, включая силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение.

В соответствии с программой развития отечественной авиации до 2030 года российские заводы должны передать авиакомпаниям около тысячи современных самолетов, в том числе порядка 600 крупных лайнеров — это модели SJ-100, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

По состоянию на январь 2024 года SJ-100, МС-21, Ил-114-300 не совершили ни одного полета в той модификации, которая должна стать основой для их выпуска. SJ-100 поднимался в воздух только с франко-российскими двигателями

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      Марина Совина
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