Первый полет SJ-100 перенесли на начало 2024 года

ОАК: первый полет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 состоится в начале 2024-го

Российские самолеты Superjet 100 (SJ-100) с российским двигателем ПД-8 впервые отправятся в воздух в начале 2024 года, рассчитывают в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом заявил глава организации Юрий Слюсарь, передает РИА Новости.

По его словам, двигатели уже установлены на «опытных» самолетах. ОАК надеется, что в оставшиеся дни текущего года сможет провести наземные отработки, но для этого компания сначала должна получить соответствующее разрешение.

Комплексная программа летных испытаний SJ-100 занимает больше времени, чем планировалось, признавала ранее организация. В ноябре первый полет этого самолета с двигателем ПД-8 планировали осуществить в декабре.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в отрасли утверждал, что из-за неготовности двигателей поставки первых импортозамещенных версий SJ-100 состоятся не ранее 2024 года. При этом в программе развития российской авиационной отрасли в период до 2023 года говорилось, что первые самолеты авиакомпании должны получить уже в 2023 году.