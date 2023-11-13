Производитель самолетов SJ-100 признал отставание от плана

Глава ОАК Слюсарь подтвердил перенос первых полетов SJ-100 с ПД-8 на 2024 год

Летные испытания российских самолетов Superjet 100 (SJ-100) с российским двигателем ПД-8, импортозамещенной версии SSJ-100, начнутся в 2024 году. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости.

Он признал, что программа испытаний занимает больше времени, чем планировалось. В соответствии с последними ожиданиями завершить тесты ПД-8 хотели до конца 2023 года, но теперь сроки увеличены.

«Испытания двигателя в составе самолета — это как раз программа 2024 года», — заключил Слюсарь. ОАК является головной компанией разработчика и производителя SJ-100 ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут»). Таким образом, информация о переносе поставок, которую ранее сегодня опубликовал «Коммерсантъ», можно считать подтвержденной.

Издание со ссылкой на собственные источники в отрасли утверждало, что из-за неготовности двигателей поставки первых импортозамещенных версий SJ-100 состоятся не ранее 2024 года. При этом в программе развития российской авиационной отрасли в период до 2023 года говорилось, что первые самолеты авиакомпании должны получить уже в 2023 году.

Вместе с тем собеседники, чье мнение было упомянуто в материале, были более оптимистичны. Они считали, что первый полет SJ-100 на российских двигателях состоится уже до конца года.

Работы по созданию импортозамещенной версии SSJ-100 активизировались после введения беспрецедентных санкций против российской авиаотрасли, которые поддержали все главные производителями самолетов и комплектующих. Для решения проблемы российские власти поручили разработать свои самолеты в каждом из основных классов.

Сертификация двигателя ПД-8 изначально должна была состояться в конце 2022 года, затем весной или в июне 2023-го. Однако первый полет SJ-100 выполнил в августе, причем использованы были франко-российские двигатели SaM-146, производство и обслуживание которых уже невозможно.

Еще в сентябре генеральный директор авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский утверждал, что первые самолеты SJ 100 будут выпущены до конца года. Прогнозов по срокам сертификации он не давал.

Ранее стало известно, что старт поставок регионального самолета Ил-114-300, которые должны были начаться в 2023 году, перенесли на 2026 год. Причиной была названа неготовность двигателей.