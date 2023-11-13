Поставки первых импортозамещенных SJ-100 перенесли на год

«Ъ»: поставки первых двух SJ-100 с российскими двигателями перенесли на 2024 год

Передачу первых двух лайнеров Superjet 100 (SJ-100), импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, окончательно перенесли на 2024 год из-за неготовности двигателей. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщает «Коммерсантъ».

Отдельные собеседники считают, что рейсы на этих моделях могут начаться во второй половине или в конце 2024 года. Формально техническая приемка самолетов, которая не предполагает начала расчетов за лизинг, может состояться раньше. Сами самолеты останутся на территории производителя, пока не завершится сертификация российских систем и агрегатов.

Такое решение связано с необходимость завершить все предусмотренные испытания самолета с новыми системами. Первый полет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 по-прежнему не состоялся, хотя планируется до конца этого года.

В июле «Яковлев», разработчик и производитель лайнера, продемонстрировал презентацию, из которой следовало, что передача самолетов планируется на третий квартал 2024 года. Позднее компания назвала такую информацию технической ошибкой, указав, что сроки передачи — конец 2023 года — не изменились.

Издание обратилось с просьбой о комментарии в «Ростех», головную компанию «Яковлева», и представитель госкорпорации не назвал точные сроки, но указал, что передача самолета состоится только после того, как возникнет уверенность в безопасности всех систем. В настоящее время специалисты сосредоточены на проведении полноценного комплекса испытаний, в том числе проверки двигателя, которые является самой сложной технической системой.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указал, что объем изменений на SJ-100 по сравнению с SSJ-100 колоссальный, а сопутствующие технические риски высоки. По его мнению, прогноз по срокам часто зависит от чиновников, которые «формируют чрезвычайно оптимистичную картину для докладов наверх».

Ранее сообщалось, что старт коммерческих поставок регионального самолета Ил-114-300, которые должны были начаться в 2023 году, перенесли на 2026 год. Причиной была названа неготовность двигателей. Также о переносе сроков поставок в общении с заказчиками говорит завод-производитель региональных самолетов ТВРС-44.