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15:31, 6 октября 2023Экономика

Поставку одного из новых российских самолетов перенесли на несколько лет

Первые поставки нового самолета Ил-114-300 сдвинули на 2026 год из-за двигателя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Начало коммерческих поставок регионального самолета Ил-114-300, входящего в программу развития гражданской авиации до 2030 года, перенесли на несколько лет. Об этом говорится в материалах к проекту постановления правительства, размещенных Минтрансом на портале regulation.gov.ru.

Ранее предполагалось, что первые три воздушных судна Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит в конце 2023 года. Новым сроком поставок назван 2026 год.

В ведомстве объяснили, что перенос связан с крушением военно-транспортного самолета Ил-112В, которое произошло в августе 2021 года и сопровождалось возгоранием двигателя. На самолетах используется одна и та же силовая установка ТВ7-117СТ, которую «ОДК-Климов» разрабатывал специально под эти модели.

В настоящее время полеты с этими двигателями не проводятся, в связи с чем летные испытания и сертификационные работы по Ил-114-300 невозможны. Исправлены ли недочеты в двигателе, не сообщается.

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Впервые о проблемах с Ил-114-300 стало известно в июне 2023 года, когда Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) доложила о затягивании работ по проекту. Сколько времени займет доработка, не говорилось, однако эксперты ожидали значительного сдвига сроков из-за неопределенности с двигателем.

Самолет Ил-112В, по данным источника РИА Новости, планируется оснащать двигателем ПД-8, что потребует значительных изменений в конструкции. Использование ПД-8 также предполагается в гражданском лайнере Superjet 100 (ранее Superjet New), импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. К началу октября самолет поднимался в воздух только на совместных российско-французских двигателях.

Ранее вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, что стоимость самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему Ан-2 («кукурузник»), выросла в полтора раза за два года. Модель поднималась в воздух только с иностранным двигателем, работа над российской силовой установкой продолжается. При этом Трутнев указал, что власти пока не могут добиться от производителя (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА) объяснений, почему настолько выросла цена. Также по-прежнему непонятно, когда можно будет начать поставки новых машин.

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    Платон Щукин
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