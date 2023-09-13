Стало известно о проблемах с российским двигателем на SJ-100

«Ъ»: испытания российского двигателя ПД-8 для установки на SJ-100 затягиваются

В первые годы эксплуатации SJ-100 (ранее Superjet New), импортозамещенной версии SSJ-100, налет самолета будет ограничен из-за проблем с российским двигателем ПД-8, испытания которого затягиваются. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») Андрей Богинский заявил, что на плановые показатели лайнер должен выйти через два года после начала эксплуатации. В пресс-службе компании уточнили, что таким уровнем будет считаться 220 часов в месяц или в среднем 7,3 часа в сутки, что сравнимо с результатами других ближнемагистральных самолетов.

Собеседники издания в компаниях, эксплуатирующих SSJ-100, полагают, что производитель сможет решить такую задачу. Один из них заметил, что в к системе послепродажного обслуживания нареканий больше нет, как и к ее условиям в будущем.

В свою очередь источники в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отмечают, что сроки сертификации ПД-8 затягиваются, процесс проходит со сложностями. В результате разработчик может не успеть завершить работы до конца 2023 года, или же сертификация пройдет с ограничениями по ресурсу и режимам эксплуатации.

В первоначальном графике предполагалось, что испытания ПД-8 на SJ-100 начнутся весной, но по состоянию на середину сентября дата начала до сих пор под вопросом. Наземные испытания полгода назад показали необходимость доработки горячей части. Во время полетов на летающей лаборатории Ил-76 двигатель не вышел на необходимые показатели.

Трое из собеседников утверждают, что активно обсуждается перенос сроков сдачи первого SJ-100 с конца 2023 года на вторую половину или конец 2024-го. При этом один из них говорит, что речь может идти о самолете с франко-российскими двигателями SaM146, которые больше не производятся и не подлежат ремонту из-за отказа французской Safran от сотрудничества.

В «Яковлеве» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Представитель компании подчеркнул, что пока сроки сертификации официально не сдвигались, но приоритетом остается проведение полноценного комплекса испытаний для подтверждения всех заявленных характеристик самолета и безопасности всех систем.

Один из источников отметил, что сертификация не готового двигателя невозможна, потому что его не примет производитель. Другой назвал естественными проблемы в создании нового двигателя в рекордно короткие сроки.

Первый полет SJ-100 с ПД-8, как сообщали представители компании и чиновники, должен был состояться весной этого года. Потом сроки перенесли на май, однако лайнер впервые поднялся в воздух только 29 августа. При этом на нем были установлены двигатели SaM146. Как указали в «Ростехе» (головная компания ПАО «Яковлев»), такое решение было принято для ускорения испытаний.

Срок первого полета SJ-100 с российскими двигателями не называется. Установки не являются заменяемыми, потому что стоимость ремоторизации SSJ-100 сравнима с ценой нового самолета и процесс достаточно сложен.