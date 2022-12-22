Замену двигателей Superjet 100 на российские признали слишком сложной

Вице-премьер Мантуров рассказал о сложностях с заменой двигателей SSJ 100 на российские

Разрабатываемый российский авиационный двигатель ПД-8 не планируется ставить на уже выпущенные лайнеры Sukhoi Superjet 100, поскольку процесс замены слишком сложен и требует значительных финансовых затрат. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, самолеты продолжат летать с двигателем SaM146, совместной разработкой российского НПО «Сатурн» (структура Объединенной двигателестроительной корпорации, подконтрольной «Ростеху») и французского концерна Safran. Зарубежная компания отвечает за горячую часть двигателя, без ее участия производство и полноценное обслуживание агрегатов невозможно, признал Мантуров. После начала российской спецоперации на Украине Safran полностью оборвал контакты с российскими партнерами.

В настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют порядка 150 лайнеров SSJ 100. Министр предположил, что отечественным компаниям удастся найти способ продления ресурса имеющегося парка таких самолетов. Что случится с лайнерами после выхода двигателей из строя, он не уточнил.

Однако с 2024 года, напомнил Мантуров, должен начаться выпуск новой версии Superjet — SSJ New — с максимальным уровнем локализации основных систем и агрегатов. Модель пока не сертифицирована, ее испытания продолжаются. Расходы на эти цели заложены в программе развития отечественного авиапрома в отличие от трат на ремоторизацию.

Рассуждая о перспективах российской гражданской авиации, глава Минпромторга вновь отметил, что временная перестановка деталей с одного самолета на другой является нормальной практикой, к ней для оперативного восстановления летной годности прибегают по всему миру. При этом он выразил надежду, что до «тотального каннибализма» дело не дойдет, хотя многое зависит от интенсивности эксплуатации парка самолетов и своевременного обслуживания.

Ранее Манутров, комментируя сообщения о разборе на запчасти самолетов российских авиакомпаний, просил не использовать слово «каннибализм». При этом он подчеркивал, что ситуация с дефицитом запчастей никак не сказывается на безопасности полетов, а обслуживание и ремонты происходит в полном соответствии с регламентами.