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В России начали разбирать самолеты на запчасти

Reuters: авиакомпании России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, эти меры соответствуют распоряжению правительства, которое в июне рекомендовало авиакомпаниям разбирать некоторые борта на запчасти. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

Как минимум два российских самолета, Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, в настоящее время остановлены и подвергаются разборке, рассказал источник Reuters. Также он отметил, что было изъято и оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

26 июля следовавший из Москвы в Нур-Султан Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе. После взлета борт пробыл в воздухе час, но следом развернулся и последовал в московский аэропорт.

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Юлия Мискевич
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