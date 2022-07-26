Самолет Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Следовавший в Нур-Султан Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет Superjet 100, 26 июля выполнявший рейс Москва — Нур-Султан (Казахстан), вернулся в Шереметьево из-за неисправности, сообщает ТАСС.

По данным источника, экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе. После взлета борт пробыл в воздухе час, но следом развернулся над Нижегородской областью и последовал в Шереметьево. Посадка прошла благополучно.

В июле холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал компоненты для оборудования связи пассажирских самолетов Superjet и МС-21.

8 июня авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что намерена закупить сотни российских самолетов. Речь идет о Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Часть компонентов Superjet 100 импортные, но к 2024 году борт станут производить полностью из российских комплектующих.