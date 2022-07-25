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«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21

«Росэлектроника» разработала компоненты для пассажирских самолетов Superjet и МС-21

Фото: Alexander Sayganov / Global Look Press

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал компоненты для оборудования связи пассажирских самолетов Superjet и МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования», — отметили в сообщении.

Параметры нового оборудования позволяют полностью заменить американские аналоги в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

В холдинге отметили, что вакуумные выключатели разработали в «НИИ электронно-механических приборов» (НИИЭМП) по заказу нижегородского научно-производственного предприятия «Полет». Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.

Ранее в июле министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что самолет МС-21 поступит в авиапарк «Аэрофлота» в ближайшее время.

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Даниил Иринин
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