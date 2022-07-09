Названы сроки поступления самолета МС-21 в парк «Аэрофлота»

Министр транспорта Виталий Савельев: самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

Министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме «Территория смыслов», назвал сроки появления российского самолета МС-21 в авиапарке «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, воздушное судно поступит в эксплуатацию в ближайшее время. «Мы его увидим с вами. Он скоро будет в парке "Аэрофлота"», — заявил Савельев.

По его словам, МC-21 будет конкурировать с такими самолетами, как Boeing 737 Max и Airbus A320neo. Вдобавок Савельев объяснил, что лайнер обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне и вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Отмечается, что главной особенностью данного воздушного судна является крыло из композиционных материалов российского производства. Известно, что самолет совершил свой первый полет в конце декабря 2021 года.

Ранее в июне сообщалось о намерениях «Аэрофлота» закупить 300 самолетов у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). В планах у компании было заказать Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214.

Однако на замену иностранных лайнеров на российские потребуется от трех до пяти лет, считает эксперт журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко.