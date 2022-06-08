«Ведомости»: «Аэрофлот» решил закупить 300 самолетов SSJ100, МС-21 и Ту-214 у ОАК

«Аэрофлот» решил закупить сотни российских самолетов: компания намерена заказать 300 воздушных судов у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знакомых с планами перевозчика.

Рамочный договор планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует 15 июня. Речь идет о Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, в основном речь идет о первых двух самолетах. Ту-214 сейчас в пассажирских перевозках практически не используются, несколько эксплуатируются как бизнес-джет.

По оценкам директора отраслевого агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, сроки поставок спрогнозировать невозможно. Однако, считает специалист, заказ «точно будет выполнен и станет приоритетным для ОАК». 300 самолетов — серьезная сделка даже по мировым меркам, пояснил он. Что касается цены, то «Аэрофлот» сможет рассчитывать на существенный дисконт, предположил Пантелеев. При этом во время подписания соглашения может быть названа каталожная стоимость самолетов: для SSJ100 она составляет 34-35 миллиона долларов, для МС-21 — порядка 70 миллионов.

При этом сейчас часть ключевых компонентов SSJ100 импортные. Полностью российским он станет только с 2024 года. К этому моменту удастся наладить выпуск лайнеров с отечественным двигателем ПД-8, говорил в середине апреля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В год смогут производить по 20 полностью импортозамещенных Sukhoi Superjet 100.