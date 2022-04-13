Полностью российский SSJ100 решили выпускать с 2024 года

Глава «Ростеха» Чемезов пообещал выпуск 20 импортозамещенных SSJ100 с 2024 года

С 2024 года Россия сможет наладить выпуск лайнеров SSJ100 с российскими комплектующими, в том числе с отечественным двигателем ПД-8. Об этом на выступлении в Совете Федерации рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Он пообещал, что объем выпуска полностью импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 в год составит 20 единиц. Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, структура «Ростеха») Юрий Слюсарь рассказал, что первый полет отечественно лайнера с ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года.

В оригинальной модификации SSJ100 выпускается с использованием значительной доли иностранных комплектующих. Однако западные санкции, введенные в связи с действиями российской армии на Украине, сделали невозможным дальнейшее производство. В частности, в конце марта стало известно, что российско-французская компания PowerJet, выпускавшая двигатели SaM146 для SSJ100, решила прекратить их техобслуживание.

Чтобы эксплуатация уже поставленных авиакомпаниям лайнеров продолжалась, Минпромторг предложил использовать сформированные до санкций запасы двигателей. Однако для этого следует узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление российским предприятиям.

О разработке Sukhoi Superjet New, который будет на 97 процентов состоять из деталей российского производства, объявили в апреле 2019 года. Сумма, необходимая для доработки лайнера, не указывалась, однако Чемезов отмечал, что нее потратят меньше, чем звучавшие в СМИ суммы в 120-130 миллиардов рублей.