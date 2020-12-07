В России придумали новый способ спасти Superjet

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о новой версии самолета Sukhoi Superjet 100, которому придумали название Sukhoi Superjet New. Главным отличием станет высокая степень локализации — на российские поменяют 97 процентов иностранных компонентов, сообщает РИА Новости.

Производство лайнера начнется в 2024 году. По словам Чемезова, сроки выпуска SSJ New привязаны к российскому двигателю ПД-8, сертификация которого, он надеется, завершится в 2023 году. Также в ходе модернизации заменят бортовое оборудование и агрегаты.

Импортозамещение поможет сделать самолет более выгодным, ведь российские комплектующие обойдутся производителю дешевле. Таким образом, локализация станет способом поднять его привлекательность для авиакомпаний и спасти продажи, которые пока идут плохо.

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Чемезов предположил, что спрос на российский самолет будет расти, так как в России активно развиваются региональные маршруты. Сворачивать проект он посчитал нецелесообразным, уточнив, что за рубежом SSJ New тоже может вызвать интерес.

Также глава «Ростеха» опроверг информацию, что программа доработки лайнера обойдется в 120-130 миллиардов рублей. По его словам, в реальности потратили меньше.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и сотрудников авиакомпаний, сообщили, что 2020 году производитель Sukhoi SuperJet 100 вновь сорвет план по поставкам лайнеров. Вместо 22 самолетов он сможет передать заказчикам не более 16-ти. В прошлом поставки составили пять бортов.

Для поддержки первого российского гражданского самолета власти страны намерены предоставить рекордные государственные гарантии. Они позволят структуре Промсвязьбанка «ПСБ Лизинг» в ближайшие годы выкупить 59 самолетов, чтобы затем передавать их в лизинг перевозчикам.