Производитель ненужных Sukhoi SuperJet массово уволил сотрудников

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 «Региональные самолеты» (ранее носили название «Гражданские самолеты Сухого», однако были переименованы после присоединения к корпорации «Иркут») провел массовые сокращения сотрудников в 2020 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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В «Региональных самолетах», чьи самолеты оказались не нужны заказчикам, уволили не менее 500 человек. До вхождения в «Иркут» в конце 2019 года в компании работало 3000-3100 человек. Таким образом, сокращения коснулись не менее 15 процентов сотрудников. Факт массовых увольнений подтверждается отчетностью «Иркута», пишет издание.

В 2018-2019 годах в «Иркуте» по итогам каждого квартала насчитывалось от 14 600 до 15 700 сотрудников. В отчетности за второй квартал 2020 года (уже после присоединения «Гражданских самолетов Сухого») в компании работало 17 000 человек — на 700 меньше, чем было в сумме на конец прошлого года. По словам представителя «Иркута», «Региональные самолеты» покинуло около 10 процентов работников, некоторое количество сотрудников попали под сокращения и в штате самого «Иркута».

В последние годы российский самолет Sukhoi SuperJet 100 оказался не нужен сразу нескольким иностранным авиакомпаниям. Их не устроила его неэффективность, а также проблемы в обслуживании. В настоящее время единственным зарубежным эксплуатантом самолета остается мексиканская Interjet. На родине Sukhoi SuperJet 100 входят в воздушный флот «Аэрофлота». Также ожидается закупка десятков бортов авиакомпанией Red Wings. В августе 2020 года стало известно, что на проблемные лайнеры нашли еще одного покупателя: 59 самолетов может приобрести «ПСК Лизинг» (входит в структуру Промсвязьбанка).