На проблемный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Власти нашли покупателя на проблемный российский самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишут «Ведомости». Им может стать входящая в структуру Промсвязьбанка «ПСБ Лизинг».

Если сделка будет одобрена, компания выкупит 59 самолетов в течение ближайших нескольких лет, чтобы затем передавать их в лизинг перевозчикам. Общая сумма сделки оценивается в 140 миллиардов рублей (из расчета 33 миллиона долларов за один самолет).

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Сейчас 22 готовых лайнера находятся в распоряжении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в состав которой входит производитель SSJ100 — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Остальные планируется построить в течение нескольких лет.

До недавнего времени главными претендентами на покупку SSJ100 считались Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «ВЭБ-Лизинг». Программу поставок 59 самолетов российским перевозчикам в мае одобрил президент Владимир Путин. Главными покупателями должны стать «Аэрофлот» и Red Wings. Ранее крупнейшая частная российская авиакомпания S7 Airlines заявляла о намерении купить партию модифицированных SSJ75 (рассчитанных на 75 посадочных мест), однако проект по их производству был заморожен.

За время существования SSJ100 сталкивался с проблемами. В мае прошлого года вылетевший в Мурманск самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. В результате пожара на борту лайнера погиб 41 человек. Впоследствии от уже купленных SSJ100 отказались несколько зарубежных перевозчиков. На данный момент единственным иностранным эксплуатантом остается мексиканская InterJet.