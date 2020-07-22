Sukhoi SuperJet захотели увеличить

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) захотела увеличить самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишут «Ведомости». Рассматриваются несколько вариантов комплектации: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест.

В стандартной одноклассной компоновке SSJ100 вмещает от 98 до 103 пассажиров. При этом реализовать новый проект будет возможно только через несколько лет, отмечают источники издания — после того, как будет создан SSJ100 new, максимально ориентированный на отечественные комплектующие.

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В 2017 году ОАК, в которую входит производитель SSJ100 Гражданские самолеты Сухого (ГСС), планировала начать выпуск уменьшенной версии самолета, рассчитанной на 75 мест. Однако в дальнейшем от этой идеи отказались, отдав предпочтение SSJ100 new.

За последнее время сразу несколько иностранных эксплуатантов отказались от использования SSJ100, ссылаясь на его неэффективность и сложность в обслуживании. В настоящее время единственным зарубежным перевозчиком, в парке которого имеются российские самолеты, остается мексиканская InterJet, владеющая ими на праве собственности.

Основным эксплуатантом SSJ100 в России является «Аэрофлот». В ближайшие несколько лет закупить 60 самолетов должна авиакомпания Red Wings.