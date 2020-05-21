Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много. Правительство планирует выдать госгарантии на 139,6 миллиарда рублей лизинговым компаниям по кредитам, привлекаемым на закупку 59 самолетов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Собеседники издания указывают, что такую меру поддержали во время совещания у президента Владимира Путина в средине мая. Власти надеются, что таким образом в 2020-2021 годах получится продать 59 самолетов. На совещании решили, что поставка будет растянута до 2024-го.

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Ранее вице-премьер России Юрий Борисов говорил о том, что SSJ100 имеет хорошие шансы проявить себя после эпидемии коронавируса: «Практика возобновления авиаперевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджета" серьезные и хорошие шансы сейчас проявить себя на рынке».

Кроме того, как сообщали «Ведомости», SSJ100 «Ростех» намерен поставить около 60 лайнеров, на которые не могут найти покупателей, авиакомпании Red Wings.

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