Российские Sukhoi Superjet оказались никому не нужны

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который производится компанией «Гражданские самолеты Сухого», оказался никому не нужен. Компания не получила ни одного заказа на свои лайнеры в 2020 году, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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В настоящее время единственная компания, которая ожидает поставки Sukhoi Superjet, — это «Аэрофлот». Российский перевозчик, являющийся крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 (на его балансе 54 воздушных судна), получит до 17 бортов в 2020 году. Однако поставка будет осуществлена в рамках старого соглашения, подписанного еще в 2018 году. Документ подразумевает передачу «Аэрофлоту» 100 самолетов в период с 2019 по 2026 год.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до 20 SSJ-100 может заказать новая дальневосточная авиакомпания, которую поручил создать президент России Владимир Путин. Однако никаких точных сроков министр не обозначил.

SSJ-100 находится в эксплуатации у 20 авиакомпаний, в основном российских. В общей сложности они используют 142 борта. Иностранные авиакомпании, которые покупали SSJ-100, постепенно отказываются от него. Так, ирландская Cityjet отказалась от них в 2019 году, чуть позднее мексиканская Interjet, последний зарубежный эксплуатант этого самолета, сообщила о намерении продать российские борты. В настоящее время она активно использует только четыре борта из 22-х, свидетельствуют данные Flightradar24.

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