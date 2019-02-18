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В Европе отказались от Sukhoi Superjet

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Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, упоминание о российских самолетах пропало с сайта авиакомпании. На момент публикации информации о Sukhoi Superjet также нет.

Ранее о возможном отказе CityJet от российских самолетов сообщал глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. По его словам, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе».

CityJet — единственная европейская компания, которая эксплуатировала российские Sukhoi Superjet 100. По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако в парке авиакомпании числилось только семь бортов.

Всего в 2011-2017 годах было выпущено 156 самолетов Sukhoi Superjet. Крупнейшим покупателем является «Аэрофлот» (35 самолетов).

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