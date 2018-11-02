Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 разочаровали Бельгию

Авиакомпания Brussels Airlines заменит российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900, пишет газета L'Echo.

Представители авиакомпании рассказали о проблемах с эксплуатацией самолетов российского производства, в результате чего был аннулирован ряд рейсов. Помимо неисправностей, там пожаловались на отсутствие перевода некоторых руководств по эксплуатации с русского языка.

Директор авиакомпании Кристина Фоэрстер заявила, что намерена избавиться от SSJ-100 в кратчайшие сроки. По данным газеты, один самолет Bombardier уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель — Нант. Продлевать контракт по лизингу, который истекает в марте 2019 года, Brussels Airlines, соответственно, не будут.

Первый российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 вмещает в базовой версии 93-102 пассажира. В 2011-2017 годах было выпущено 156 самолетов. Крупнейшим покупателем является «Аэрофлот» (35 самолетов).

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