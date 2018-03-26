Путину приглянулась идея сделать Sukhoi Superjet 100 обрезание

Президент России Владимир Путин одобрил идею Минпромторга о новой версии Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и согласился выделить на проект 85 миллиардов рублей. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в авиаотрасли и в администрации президента.

По данным газеты, 10 укороченных SSJ-100 (75 кресел вместо 95) готов заказать Специальный летный отряд «Россия». Лайнером также заинтересовались в Минобороны, которое хотело бы заменить старые Ту-134. Гражданский заказ на 75 самолетов может сделать S7.

«Коммерсантъ» добавляет, что Минобороны и отряд Россия не могут закупать SSJ100 в стандартной комплектации из-за большого количества импортных деталей и сложностей с послепродажным обслуживанием.

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) объявили о создании укороченной версии SSJ-100 в феврале. В ГСС «Коммерсанту» сказали, что новый лайнер выйдет на рынок, предположительно, в конце 2022-начале 2023 года. Источники газеты в авиаотрасли считают такой прогноз слишком оптимистичным, по мнению собеседников издания, на разработку документации и строительство опытных образцов уйдет не менее восьми лет.

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