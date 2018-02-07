Российским Sukhoi Superjet 100 сделают обрезание

Самолетам Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) укоротят салон: «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) объявили о создании версии лайнера с 75 местами против базовых 98. Об этом сообщил президент компании Александр Рубцов, передает ТАСС.

«На сегодня принято принципиальное решение о том, что мы начинаем глубокую проработку вопроса о создании на базе SSJ-100 75-местной версии машины. Это облегчит конструкцию, ориентировано на региональные перевозки в пределах 1500-2000 километров», — сказал Рубцов, отметив, что создание укороченной версии началось несколько недель назад.

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Компания надеется, что новая версия самолета будет востребована на рынке. «Мы очень рассчитываем, что она будет легче, экономичнее», — отметил Рубцов, добавив, что новая версия SSJ-100 выйдет на рынок в 2022 году.

В середине января сообщалось, что мексиканская компания Interjet пустила на запчасти ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100. Разбирать самолеты пришлось из-за дефицита расходных деталей.

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