Соратницу Набиуллиной выдвинут для продолжения работы в МВФ

Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на пост директора МВФ от России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Ксении Юдаевой для переизбрания и продолжения работы на этом посту. Об этом со ссылкой на распоряжение главы правительства сообщает ТАСС.

Выборы состоятся в период с 10 июля по 16 октября, отмечается в публикации.

Юдаева пришла в ЦБ в 2013 году, вскоре после того как его возглавила Набиуллина. До 2023-го соратница главы регулятора находилась на должности одного из ее первых заместителей, а в течение последующего года была советником председателя Центробанка, занимаясь исследованиями и аналитикой.

В декабре 2024 года представитель МВФ Джули Козак рассказала, что Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в полном объеме. Вопрос о въездной визе для находящейся под санкциями США Юдаевой Козак тогда переадресовала в Госдеп.