Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:37, 17 июля 2026Экономика

Соратницу Набиуллиной выдвинут для продолжения работы в МВФ

Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на пост директора МВФ от России
Дмитрий Воронин

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Ксении Юдаевой для переизбрания и продолжения работы на этом посту. Об этом со ссылкой на распоряжение главы правительства сообщает ТАСС.

Выборы состоятся в период с 10 июля по 16 октября, отмечается в публикации.

Юдаева пришла в ЦБ в 2013 году, вскоре после того как его возглавила Набиуллина. До 2023-го соратница главы регулятора находилась на должности одного из ее первых заместителей, а в течение последующего года была советником председателя Центробанка, занимаясь исследованиями и аналитикой.

В декабре 2024 года представитель МВФ Джули Козак рассказала, что Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в полном объеме. Вопрос о въездной визе для находящейся под санкциями США Юдаевой Козак тогда переадресовала в Госдеп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Белом доме высказались о подписании Трампом законопроекта о санкциях против России
    Назван минимальный объем памяти для работы Windows
    Вклад креативной экономики в российский ВВП вырос
    Президент Аргентины отказался от посещения финала чемпионата мира из-за суеверия
    Багажный конвейер врезался в самолет в Африке и попал на видео
    Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики и Гватемалы
    На Западе связали отставку министра обороны Украины с визитом европейского политика
    Крокодил утащил 12-летнего мальчика в реку и съел его
    Россиянкам с пышными формами перечислили самые модные образы на лето
    Российский подросток объяснил жестокую расправу над спящей матерью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok