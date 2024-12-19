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21:01, 19 декабря 2024Экономика

Стало известно об удаленном участии соратницы Набиуллиной в работе МВФ

В МВФ заявили, что пока не получившая визу США директор от РФ работает удаленно
Дмитрий Воронин
Ксения Юдаева

Ксения Юдаева. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что пока не получившая американскую визу представитель РФ в организации Ксения Юдаева осуществляет функции исполнительного директора в полном объеме. Об этом стало известно ТАСС.

Козак уточнила, что приступившая к обязанностям в МВФ россиянка, которая ранее занимала должность советника главы ЦБ РФ, «в полной мере исполняет свои функции исполнительного директора, включая участие в удаленном режиме в совещаниях». Вопрос о въездной визе для находящейся под санкциями США Юдаевой в МВФ переадресовали в Госдеп.

В последний год работы в Банке России Юдаева, которая пришла в ЦБ в 2013 году, вскоре после того как его возглавила Эльвира Набиуллина, занималась исследованиями и аналитикой. До этого соратница главы регулятора находилась на должности одного из ее первых заместителей.

Занимавший до нее пост исполнительного директора от РФ Алексей Можин ранее рассказал, что к уходу с должности его подтолкнула достигшая экстремального уровня политизация. Он отмечал, что в ответ на оскорбления в МВФ приходилось огрызаться и «все это глубоко противно».

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