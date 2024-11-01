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19:05, 1 ноября 2024Экономика

Ухудшение состояния МВФ объяснили политизацией

Можин: МВФ находится в худшем за 30 лет состоянии из-за политизации
Вячеслав Агапов

Фото: Soeren Stache / DPA / Globallookpress.com

Международный валютный фонд (МВФ) находится в наихудшем состоянии за три десятка лет из-за его политизации. Так ситуацию объяснил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, его слова приводит РИА Новости.

Можин работал в МВФ с 1992 года и последние 28 лет занимал должность исполнительного директора. Однако достигшая экстремального уровня политизация подтолкнула его к уходу с поста.

«Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — пожаловался он.

С ноября 2024 года Можин перейдет на работу в Центральный банк России. Его место в МВФ займет бывшая первый зампред Центробанка Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева. По данным «Интерфакс», ее кандидатуру предложили в Минфине. МИД, Банк России и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали инициативу.

В сентябре МВФ передумал возобновлять консультации с Россией, приостановленные в 2022 году. Чиновники ряда стран ЕС заявили главе фонда Кристалине Георгиевой, что иначе это уменьшит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы организации, поскольку подорвет доверие к ней. Можин уточнил, что в России были готовы к началу проведения консультаций. Намерение участвовать в соответствующих контактах подтверждала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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