В Минфине прокомментировали отказ МВФ направить миссию в Россию

Минфин: МВФ сообщил о технической неготовности к направлению миссии в Россию

В Минфине РФ заявили, что Международный валютный фонд (МВФ) объяснил собственной технической неготовностью отказ направить в Россию миссию для консультаций по вопросам состояния экономики. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

Сейчас говорить о новых сроках проведения консультаций преждевременно, а российская сторона готова принять представителей МВФ во исполнение своих обязательств в рамках устава, отметили в министерстве.

Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин уточнил, что в России были готовы к началу проведения консультаций с 16 сентября, но встречи были отложены на неопределенный срок. Намерение участвовать в соответствующих контактах подтверждала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

О решении МВФ возобновить консультации, приостановленные в 2022 году, стало известно в четверг, 12 сентября. После этого чиновники ряда стран ЕС, в числе которых западные СМИ называли государства Северной Европы и Прибалтики, заявили главе фонда Кристалине Георгиевой, что осуществление озвученных планов уменьшит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы организации, поскольку подорвет доверие к ней.