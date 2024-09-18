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01:54, 18 сентября 2024Экономика

МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок

МВФ отложил консультации с РФ на неизвестный срок несмотря на готовность Москвы

Фото: Unsplash

Международный валютный фонд (МВФ) отложил планировавшиеся консультации с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор от России в фонде Алексей Можин уточнил, что встречи были отложены на неопределенный срок. «Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — отметил он.

13 сентября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подтвердила возобновление консультаций МВФ с Москвой. Она уточнила, что речь идет о постоянной практике для членов МВФ, который включает в себя 190 стран. «Да, мы собираемся проводить такие консультации», — заверила Набиуллина.

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      Марина Совина
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