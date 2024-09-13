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17:57, 13 сентября 2024Экономика

Набиуллина прокомментировала взволновавшее Европу возобновление консультаций с МВФ

Набиуллина подтвердила возобновление консультаций Банка России с МВФ

Фото: Yuri Gripas / Reuters

В Центробанке подтвердили возобновление консультаций Международного валютного фонда (МВФ) с Россией, о котором стало известно ранее. Комментарий главы регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

По ее словам, речь идет о постоянной практике для членов МВФ, объединяющего 190 стран. «Да, мы собираемся проводить такие консультации», — сказала Набиуллина.

О решении Фонда возобновить консультации, приостановленные в 2022 году, стало известно в четверг. Официальный представитель организации Джули Козак объяснила, что пауза в соответствующих процедурах была вызвана «исключительно неустойчивой» экономической ситуацией в РФ, теперь же положение дел стабилизировалось. В связи с этим решено, что группа сотрудников МВФ сначала проведет обсуждения в удаленном режиме, а затем отправится в страну для личных встреч, в рамках которых будет обсуждаться состояние экономики. Информация об этом взволновала чиновников ряда стран Европы, в числе которых западные СМИ называют государства Северной Европы и Прибалтики.

В письме их представителей главе МВФ Кристалине Георгиевой, на которое ссылается Reuters, отмечается, что, если МВФ осуществит свои планы, это уменьшит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы организации, поскольку подорвет доверие к ней.

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      Дмитрий Воронин
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