Появились подробности о работе соратницы Набиуллиной на новом посту

Покинувшая ЦБ Юдаева стала исполнительным директором МВФ по РФ и Сирии

Экс-советник председателя Банка России Ксения Юдаева, покинувшая свой пост в конце октября, заняла должность исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) по России и Сирии. Об этом сообщает «Российская газета».

До 1 августа прошлого года Юдаева являлась первым зампредом ЦБ (вступив на эту должность в сентябре 2013 года, вскоре после того, как главой регулятора стала Эльвира Набиуллина), а после перешла на должность советника Набиуллиной. Последний год в Банке России она занималась исследованиями и аналитикой, в частности, научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и вытекающими из этого решениями.

О том, что Юдаева получит новый пост в МВФ, стало известно в начале сентября 2024 года. Выдвинуть ее кандидатуру предложили в Минфине, сообщал «Интерфакс».

Комментируя уход своего советника, Набиуллина отметила, что Юдаева помогла внедрить механизм таргетирования инфляции, а также внесла серьезный вклад в сохранение финансовой стабильности России в период кризиса.