Бывшая заместитель Набиуллиной получит должность в МВФ

Исполнительный директор от России в МВФ Можин подтвердил передачу поста Юдаевой

С ноября этого года пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) займет бывшая первый зампред Центробанка Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева. Эту информацию РИА Новости подтвердил Алексей Можин, находящийся на должности в настоящее время.

Ранее о возможном назначении Юдаевой со ссылкой на собственные источники сообщил «Интерфакс». По данным агентства, ее кандидатуру предложили в Минфине. МИД, Банк России и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали инициативу.

Позднее информацию о выдвижении Юдаевой подтвердили в Минфине. «Ксения Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства и правилами МВФ», — ответил представитель ведомства на запрос РБК.

Юдаева стала первым зампредом ЦБ в сентябре 2013 года, вскоре после того как Набиуллина возглавила регулятор. В июле 2023-го стало известно, что она переходит на должность советника главы ЦБ, чтобы заняться взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. Позднее Юдаева покинула совет директоров Банка России.