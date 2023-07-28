Ксения Юдаева уйдет с поста первого зампреда Центробанка

Ксения Юдаева уйдет с поста первого зампреда ЦБ и станет советником Набиуллиной

Первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Ксения Юдаева с 1 августа перейдет на должность советника главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Об этом говорится на сайте ЦБ.

В сообщении подчеркивается, что Юдаева уйдет с поста, но останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора и продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. В приоритете при этом будет научно-методологическое обеспечение кросс-функциональных проектов в сфере анализа данных и принятия решений на их основе.

Также Юдаева будет взаимодействовать с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам, указали в Центробанке.

Юдаева занимала пост первого зампреда регулятора с сентября 2013 года.

Ранее в Freedom Finance Global рассказали редакции «Ленты.ру», что, скорее всего, Центробанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и к концу года ключевая ставка может вырасти до 9-9,5 процента. При таком уровне можно будет сдержать инфляцию и не позволить ей снова вырасти до двузначных чисел, объяснили эксперты. Повышение ставки, в свою очередь, положительно повлияет на российскую валюту, отмечал управляющий активами управляющей компании ПСБ Андрей Алексеев.