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17:59, 25 июля 2023Экономика

В России перечислили факторы для укрепления рубля

Эксперт Алексеев: налоговый период и повышение ключевой ставки поддержат курс рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В краткосрочной перспективе удержать курс рубля от ослабления к доллару могут несколько факторов. Среди ключевых — налоговый период и недавнее резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ), приводят слова управляющего активами управляющей компании ПСБ Андрея Алексеева «Известия».

По состоянию на 17:50 по московскому времени курс доллара на Мосбирже находился на уровне 90,08 рубля. Евро при этом торговался по 99,4 рубля.

На последнем заседании совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента годовых. Это решение должно помочь стабилизировать курс рубля «с учетом текущих ограничений по капитальному счету». В свою очередь, налоговый период приведет к увеличению объемов валютного предложения на внутреннем рынке.

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К тому же курс доллара последние несколько недель стабильно держался на уровне 90 рублей, что с учетом вышеперечисленных факторов не свидетельствует о риске резких скачков в ближайшее время. Несмотря на это, эксперт допустил, что дисбаланс спроса и предложения валюты на российском рынке может сохраниться и в следующем месяце.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев предрек рублю укрепление к доллару в среднесрочной перспективе. По его словам, сейчас курс российской валюты находится ниже реальной стоимости, на фоне чего происходит коррекция рынка. Однако дальнейшее укрепление к ведущим мировым валютам не будет сильным — потенциал доллара будет на уровне 88-89 рублей, евро — 95-96 рублей, полагает эксперт.

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    Анатолий Акулов
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