Рублю предрекли укрепление

Экономист Григорьев спрогнозировал укрепление рубля по отношению к доллару и евро

Курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал укрепление национальной валюты.

С одной стороны, на ослабление рубля повлияли фундаментальные факторы, отметил эксперт. В частности, его неустойчивость определяет ухудшение баланса экспорта и импорта. С другой стороны — конъюнктурные события конца июня и начала июля. Так как подключились спекулянты, курс опустился ниже реальной стоимости рубля, сказал Григорьев.

Большее укрепление рубля по отношению к евро он объяснил тем, что доллар является более востребованной на мировом рынке валютой. «Он чаще используется и в расчетах, и в резервах, и в кредитовании, поэтому спрос на доллар просто объективно выше, это определяет меньшую устойчивость евро», — пояснил экономист.

По его мнению, в ближайшее время рубль продолжит понемногу укрепляться по отношению к евро и к доллару. «Я не думаю, что укрепление будет очень сильным. Мне кажется, что пока на ближайшее время потенциал укрепления рубля относительно доллара — 88-89 рублей за доллар, потенциал евро — 95-96», — поделился эксперт.

Он также обратил внимание, что на ослабление валют могут сыграть военное-политические события последних дней. «Вы знаете, что наша армия наносила серьезные удары по портовой инфраструктуре Украины. Очевидно, что, во-первых, с точки зрения военной это существенно укрепляет положение нашей страны, во-вторых, это существенно снижает возможности Украины по экспорту зерна и возможности Западной Европы по перепродаже этого зерна. Это тоже существенный фактор, который носит конъюнктурный характер, но оказывает влияние», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

25 июля в начале торгов на Московской бирже курс евро опускался ниже 100 рублей впервые с 14 июля. Доллар в это время торговался по 90,39 рубля (минус 0,14 копейки).

19 июля курс евро достиг 102,74 рубля, что стало новым максимумом с марта 2022 года.

