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12:02, 19 июля 2023Экономика

Курс евро к рублю обновил максимум

Курс евро на Мосбирже вырос до максимума с марта 2022 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже курс евро достиг 102,74 рубля, что стало новым максимумом с марта 2022 года. Доллар поднимался до 91,42 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:00 (мск) обе валюты незначительно скорректировались, в среднем рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии находится в районе половины процента. Курс юаня доходил до 12,67 рубля.

Российская валюта продолжает слабеть, несмотря на снижение темпов. С начала месяца доллар и евро укрепились на пять процентов, в июне рост носил более серьезный характер.

Курс доллара от TradingView

Центробанк объясняет ситуацию сокращением экспортных доходов, в первую очередь от продажи нефти и газа, которое приводит к слабому предложению валюты на бирже. В регуляторе не видят угрозы финансовой стабильности, отмечая, что ситуация носит рыночный характер. Вместе с тем аналитики ожидают, что 21 июля ЦБ по итогам заседания совета директоров поднимет ключевую ставку в связи с возрастающими инфляционными рисками.

В свою очередь Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что слабый рубль подрывает базу для того роста российской экономики, который наблюдался в начале 2023 года.

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    Платон Щукин
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